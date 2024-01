Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui comunicat de presa al Inspectoratului Județean de Poliție Neamț, polițiștii din comuna Ion Creanga au prins in flagrant un tanar de 26 de ani, domiciliat in aceeași localitate, care deținea ilegal o arma și muniție. „La data de 17 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție…

- Primarul din Gradinari (Olt) a murit intr-un accident rutier. Mihai Ioana, primarul comunei oltene Gradinari, a incetat din viata, in urma unui accident rutier petrecut pe drumul national DN 64, in localitatea Strejesti. El avea 61 de ani. Potrivit politistilor, accidentul s-a petrecut pe drumul național…

- Un barbat de 32 de ani din comuna bistriteana Zagra a fost prins de politisti si arestat, acesta fiind cautat de autoritatile spaniole pentru a fi cercetat intr-un dosar de omor. Curtea de Apel Cluj a dispus reținerea barbatului.

- Polițiștii au prins primul vitezoman de pe noua autostrada A0. Primul tronson al autostrazii de A0 s-a inugurat joi, și un șofer care circula cu 190 de km/ora a fost prins de polițiști. Șoferul teribilist este un tanar de 19 ani care s-a ales cu permisul suspendat pentru patru luni și o amenda de 1.300…

- O fabrica de bere din Belgia a fost pagubita in urma unui plan ingenios pus la cale de un șofer și de un complice al acestuia prin care au furat zeci de mii de litri de bere direct din butoaie, apoi au incercat sa dea vina pe un camionagiu roman.Șoferul incriminat a facut un ocol intre fabrica AB…

- ■ captura a fost facuta la Tupilați ■ șoferul, care nu a oprit la semnalul polițiștilor, avea in mașina 90 de kilograme de trufe negre, carora li se mai spune „diamantele pamantului“ ■ O misiune avea sa le dea ceva de lucru oamenilor legii de la Sectia de Politie Rurala Stefan cel Mare, care actionau,…

- In perioada 26-28 octombrie 2023, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau a organizat, impreuna cu Universitatea din Lorena, Centre de recherche sur les mediations (CREM), Franța, cel de-al XXVI-lea colocviu franco-roman in științele informarii și ale comunicarii, Ordres et desordres informationnels.…

- "Singur acasa" nu mai este doar o comedie care prezinta aventurile unui copil care iși apara casa in fața hoților. Prin acest scenariu a trecut și un adolescent. Singur acasa, acesta și-a dat seama ca locuința i-a fost pradata de hoți.