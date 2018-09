Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri, de 19 si 24 de ani, sunt cercetati de politisti pentru conducere a unui vehicul fara permis de conducere si incredintarea unui vehicul pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane fara permis.

- Șoferul care a provocat accidentul de joi seara, de pe DN2C, din Buzau, soldat cu ranirea a 12 persoane, a fost reținut, vineri, și urmeaza sa fie prezentat magistraților Judecatoriei Pogoanele cu propunere de arestare preventive. Barbatul era baut și dupa accident a fugit.Potrivit Poliției…

- Ambasada Suediei in Romania precizeaza, intr-o postare pe Facebook, referindu-se la autoturismul cu numarul M..EPSD, ca placutele de inmatriculare personalizate, emise de Agentia suedeza de Transport, sunt valide in toate tarile UE, ca urmare a informatiilor ca acestea nu ar fi legale.

- Au aparut primele imagini cu șoferul fugar, prins sambata seara in cartierul Tei-Toboc din București, dupa ce a fost dat in consemn la frontiera. Gheorghe Iancu, un cunoscut spargator de locuințe, a fost reținut in urma audierilor care au durat mai multe ore. Barbatul a lovit cinci autoturisme și a…

- Șase albanezi au fost descoperiți aproape congelați intr-un TIR condus de un șofer roman. Imigrații voiau sa ajunga in Marea Britanie. Descoperirea a fost facuta in Anglia, in urma unui control al Poliției. Șoferul, originar din Satu Mare, le-a declarant autoritaților ca a staționat in Franța, apoi…

- Sase albanezi au fost gasiti, marți, aproape congelati în remorca unui TIR condus de un român, dupa ce au încercat sa ajunga în Marea Britanie. Totul a ieșit la iveala atunci când soferul român de TIR a fost supus unui control al Politiei. Soferul…

- Nu toți suporterii columbieni așteapta cu entuziasm partida de diseara. Agenția rusa Interfax anunța ca un suporter a fost jefuit chiar in centrul Capitalei, iar pagubele se ridica la 11.000 euro! Astfel, Poliția moscovita a raportat ca un fan columbian in varsta de 45 de ani, care venise in Rusia pentru…

- Productia de droguri si vanzarea acestora pe internet sunt in crestere in Europa, a declarat marti Frederic Denecker, reprezentant al Observatorului European de Droguri si Toxicomanie, cu prilejul prezentarii "Raportului European privind Drogurile - 2018" realizat de Agentia UE pentru droguri (EMCDDA).…