Român pe trotinetă împușcat în față de bărbatul care a aflat că soția îl înșeală cu el, în Belgia. Imagini de la reconstituire Un tanar roman a scapat ca prin minune cu viața, dupa ce a fost impușcat in fața intr-un parc din Belgia. Atacatorul lui e in arest și marți cei doi s-au revazut, la reconstituire, scrie site-ul belgian HLN . Kevin H., un beglian de 40 de ani, descoperise ca soția lui avea o relație adultera cu un barbat de 32 de ani de origine romana. Dupa cum avea sa declare, pentru ca a vrut sa poarte o discuție civilizata cu romanul, a mers in cartierul Sterrebos din Rumbeke, pentru a-l intalni, in februarie acest an. Conversația dintre cei doi a escaladat și intalnirea s-a transformat intr-un atac salbatic… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

