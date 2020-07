Stiri pe aceeasi tema

- Sub amenințarea armei de jucarie, romanul a obligat victima sa scoata bani de la un bancomat din apropiere. Barbatul a reușit sa fuga și a alertat Poliția. Romanul a fost gasit in aceeași zona. El a fost reținut dupa o urmarire pe strazi. La Poliție, s-a descoperit ca avea mai multe antecedente…

- La data de 23.06.2020, un barbat de 64 de ani, din municipiul Timișoara, in timp ce conducea un autoturism pe drumul european D.E. 58, in afara... The post Un timișorean a produs un grav accident, dupa ce mașina sa a intrat intr-un copac appeared first on Renasterea banateana .

- In aceasta dimineata, la Armenis, zona Piatra Scrisa, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme. Din primele informatii... The post Accident grav in vestul țarii, produs in aceasta dimineața, soldat cu doua victime appeared first on Renasterea banateana .

- Romanul care și-a pierdut parinții și doi dintre cei patru copii intr-un cumplit accident produs pe autostrada A1 din Italia, in zona orașului Arezzo, a fost arestat, in timp ce soția și ceilalți doi copii se zbat intre viața și moarte in spital.

- Un accident deosebit de grav a avut loc pe autostrada A1, intre Arezzo și Monte San Savino (Toscana), in urma caruia 4 cetațeni romani și-au pierdut viața și 7 persoane au fost ranite The post Accident dramatic in Italia: 4 romani au murit. Printre ei, un bebeluș de 10 luni și o fetița de 10 ani. Foto!…

- Șoferul unei autoutilitare a scapat cu viața in urma unui accident violent petrecut pe autostrada A1, in zona localitații Gurasada. Conducatorul bulgar... The post Accident in vestul țarii. Soferul unei dubite a scapat cu viata in urma unui accident produs de un TIR appeared first on Renasterea banateana…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata, cu putin timp inainte de ora 8, pe varianta de ocolire a municipiului Caransebes. In coliziune... The post Accident grav produs in aceasta dimineața, pe DN6. Un barbat se zbate intre viața și moarte appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat de 51 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a acrosat cu autoutilitara pe care o conducea o masina care circula regulamentar, ranind un barbat de 70 de ani si o femeie de 63 de ani.