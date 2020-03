Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 a crescut astfel cu mai mult de 2.500 intr-o singura zi, miercuri acesta fiind de 12.462. In prezent 1.153 de pacienti sunt la terapie intensiva, fata de 1.028 miercuri. Alte 1.258 de persoane sunt considerate vindecate. Lombardia…

- Românii din zona rosie reactioneaza la decizia guvernului de a introduce noi masuri pentru a limita raspândirea epidemiei de coronavirus. Multi lucreaza în sistemul sanitar si aduc o contributie importanta la combaterea virusului. Altii fac apel pe retelele de socializare la respectarea…

- In urma sedintei Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, desfasurata la sediul Ministerului Afacerilor Interne, s-a luat decizia ca regiunea Emilia-Romagna, din Italia, Coreea de Sud si Iran sa fie introduse in lista zonelor pentru care se instituie masura auto-izolarii la domiciliu,…

- Coronavirusul dauneaza agriculturii din Italia, acesta fiind unul dintre sectoarele cele mai afectate de epidemia de COVID-19. Un specialist in domeniu, Lorenzo Bazzana, manager economic al Coldiretti (asociatia cultivatorilor agricoli), sustine ca, intre altele, de vina ar fi si Romania,…

- Starea de sanatate a pacientilor depistati pozitiv cu noul coronavirus Starea de sanatate a pacientilor depistati pozitiv cu noul coronavirus si internati în prezent, la Cluj si la Timisoara, este în continuare stabila, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Pacienta…

- In urma sedintei Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, desfasurata azi, 2 martie, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, s a luat decizia ca regiunea Emilia Romagna, din Italia, Coreea de Sud si Iran sa fie introduse in lista zonelor pentru care se instituie masura auto izolarii…

- Inca cinci persoane infectate au decedat in acest timp, aducand la 34 bilantul deceselor provocate de noul coronavirus.Pana in prezent 83 de persoane diagnosticate cu acest coronavirus in Italia s-au vindecat, dar alte 140 se afla la terapie intensiva.Angelo Borrelli a precizat ca 41% dintre persoanele…

- Romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia), unde s-au inregistrat cazuri de coronavirus, vor sta in carantina 14 zile, anunța Ministerul Sanatații. Pana acum, autoritațile italiene nu au anunțat romani care sa aiba noul coronavirus.Ministerul Sanatații arata intr-un comunicat…