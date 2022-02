Român din Ucraina: „Fiecare își pregătește valiza, cele necesare, un radio, ceva…” Vasile Barbuța este un roman care traiește in Ucraina, aproape de granița cu Romania. El vorbește cu calm despre situația actuala din țara vecina, dar ceea ce spune nu este liniștitor, te infioara și intristeaza totodata. Vasile Barbuța este unul dintre cei 150.000 de romani care locuiesc in Ucraina. El.spune ca oamenii știu exact ce sa faca in cazul in care sirenele vor suna pentru un posibil atac. E drept ca, aflați la distanța de linia de est a graniței, locuitorii din Cernauți (Ucraina) iși duc traiul zilnic pe reperele normalului. Atat cat pot. La modul cinic vorbind, dupa conflictul ce dureaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca, in contextul ultimelor evolutii de securitate din proximitatea Ucrainei si din regiunea Marii Negre, a fost actualizat textul alertei curente de calatorie pentru Ucraina, scrie Agerpres . „In contextul evolutiilor curente legate de situatia de securitate din…

- O parte a unei conducte de gaz din apropierea Luhansk, unul dintre principalele orașe din regiunea separatista a Ucrainei, a luat foc vineri seara, dupa o explozie, a relatat agenția rusa de presa Ria Novosti. Gazoductul Druzhba a luat foc in Luhansk, dupa o explozie puternica, iar echipele de urgența…

- ''Ar fi o situatie imposibila, o forma de agresiune fara arme si de dezmembrare fara arme a unitatii si integritatii Ucrainei. Ar fi o atingere la suveranitatea Ucrainei'', a declarat el in fata Comisiei pentru Afaceri Externe a Adunarii Nationale.Duma de Stat de la Moscova a votat marti un apel adresat…

- Pretul graului a crescut brusc pe piata europeana dupa ce armata rusa a anuntat noi manevre in Marea Neagra si in regiunea Rostov in contextul tensiunilor grave dintre Moscova si Kiev, sustinut de Occident. Tensiunile geopolitice privind Ucraina au consecinte si pentru preturile cerealelor.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a ridicat nivelul de alerta pentru Ucraina, in contextul ultimelor evoluții de securitate din proximitatea Ucrainei și din regiunea Marii Negre, informeaza Hotnews . De asemenea, au au fost luate masuri privind repatrierea pe baza voluntara a membrilor de familie…

- Analistul Ion Cristoiu noteaza pe blogul sau ca „e un adevar cu valoare de axioma ca in nici o clipa la Moscova nu s-a pus problema unei invadari a unei țari membre NATO, inclusiv a Romaniei”. „Nu e sigur nici daca va invada Ucraina (ar fi prea costisitor, nu din punctul de vedere al sancțiunilor, ci…

- Este vorba despre un nou ”pachet de ajutoare de urgenta” – care este necesar sa fie validat de catre Parlamentul Euroopean (PE) si statele membre -, a anuntat intr-o scurta alocutiune, la Bruxelles, presedinta CE Ursula von der Leyen. The EU stands by Ukraine. We are firm in our resolve. I am announcing…

- Presedintia Rusiei a reactionat vineri la o initiativa a Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus) pentru recunoasterea regiunilor separatiste din Ucraina ca state independente, aratand ca este important sa se evite pasii care ar putea intensifica tensiunile, informeaza Reuters. Legislativul…