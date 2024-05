Stiri pe aceeasi tema

- Moarte cumplita pentru un tanar roman de doar 23 de ani. Robert Banica a sfarșit in Italia, in urma unui cumplit accident rutier. Tragedia s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, in Villa Literno, provincia Caserta. Moarte dura a unui tanar roman in Italia. Mașina in care se afla a intrat in…

- Un roman a murit in condiții ingrozitoare in Belgia. Barbatul a fost implicat intr-un accident rutier, in care și-a gasit sfarșitul. Un capac de canalizare a trecut prin parbrizul camionului, in timp ce el se afla la volan. Acesta nu a mai avut nicio șansa de supraviețuire.

- Doi tineri de naționalitate romana din Italia au murit dupa ce s-au izbit cu mașina de peretele unui tunel. Accidentul a avut loc joi noapte, pe Strada Statala 714, scrie Rotalianul. Tragedia s-a petrecut in apropierea orașului Montesilvano, provincia Pescara din Abruzzo, in tunelul „I Pianacci” Un…

- Un roman, de 28 de ani, din italia, a primit o amenda usturatoare și a ramas fara mașina dupa ce a condus beat, fara permis, pe contrasens și vorbind la telefon. Incidentul s-a produs sambata noapte, in jurul orei 1.00. Localnicii din Legnano, un orasel de langa Milano, au sunat la politie dupa ce au…

- Un roman, de 28 de ani, din italia, a primit o amenda usturatoare și a ramas fara mașina dupa ce a condus beat, fara permis, pe contrasens și vorbind la telefon. Incidentul s-a produs sambata noapte, in jurul orei 1.00. Localnicii din Legnano, un orasel de langa Milano, au sunat la politie dupa ce au…

- La doar 31 de ani, Adrian si-a pierdut viata intr-un cumplit accident rutier in Gatteo, regiunea Emilia-Romagna, Italia. Citește și: Argeșean de 72 de ani, prins beat la volan și cu mașina neinmatriculata Masina in care se afla romanul s-a izbit frontal de un alt autoturism. Impactul a fost extrem de…

- Un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani, de naționalitate romana, a decedat in urma unui tragic accident de motocicleta care a avut loc in noaptea de sambata, 9 martie, spre duminica, 10 martie, in Caprino Veronese, provincia Verona din Veneto. Tragedia a avut loc in jurul orei 2:30, pe strada…

- Trei barbați au murit dupa ce un camion caruia i-a explodat o roata a intrat intr-o mașina, apoi a cazut de pe un pod de cale ferata. Tragicul accident rutier a avut loc vineri, pe DN 1, pe centura orasului Avrig. A fost blocat atat traficul rutier in zona, dar si circulatia trenurilor pe magistrala…