Stiri pe aceeasi tema

- Initial, tanarul de 21 de ani a incercat sa fure o masina, fara sa stie ca era vorba despre o masina de politie neinscriptionata parcata in centrul istoric al localitatii. A fost vazut de un agent de politie in timp ce incerca sa porneasca masina, iar cand acesta a intervenit, tanarul roman a devenit…

- Un roman arestat la Ravenna a incercat sa fure o mașina de poliție, apoi s-a batut cu mai mulți agenți. Un agent care trecea prin zona l-a prins pe roman cand incerca sa porneasca mașina cu ajutorul cablurilor electrice de sub bord. La intervenția polițistului, romanul a reacționat cu insulte…

- Trei agenți de paza ai firmei lui Remus Radoi, impreuna cu un alt suspect, au fost reținuți de polițiștii din Caracal, dupa ce mai multe persoane au fost audiate in cazul scandalului care a avut loc pe o strada din oraș.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține.…

- La data de 10 octombrie a.c., in jurul orei 15.00, politisti din cadrul Postului de Politie Mihail Kogalniceanu au depistat un barbat de 49 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 2 A, in localitatea Mihail Kogalniceanu, avand suspedat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru…

- O tanara de 26 de ani a fost luata de pe o strada din Corabia, urcata cu forta intr-o masina si dusa in Caracal. Doi barbati au fost retinuti in acest caz si vor fi prezentati, marti, parchetului cu propunere de arestare preventiva. Potrivit unui comunicat al IPJ Olt, un barbat din Corabia a sunat luni…

- Urmarire ca in filme pe strazile din Capitala, in noaptea de duminica spre luni. Un șofer aflat sub influența bauturilor alcoolice a refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor și a incercat sa fuga de aceștia, in ciuda faptului ca oamenii legii au tras cateva focuri de arma. Șoferul vitezoman a fost…

- Un barbat de 42 de ani din București a fost reținut pentru tentativa de omor calificat, talharie și distrugere, in urma unui incident șocant care a avut loc sambata seara. Polițiștii au fost sesizați sambata, in jurul orei 22.30, ca un barbat a refuzat sa plateasca dupa ce a alimentat la o benzinarie…