Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a fost condamnat ca șef al operațiunii de trafic ilegal de migranți in care 39 de vietnamezi care erau transportați intr-o remorca frigorifica sigilata peste Canalul Manecii și-au pierdut viața, sufocați, relateaza The Guardian. De asemenea, doi șoferi au fost gasiți vinovați la Old Bailey…

- Un roman a fost condamnat ca șef al operațiunii de trafic ilegal de migranți in care 39 de vietnamezi care erau transportați intr-o remorca frigorifica sigilata peste Canalul Manecii și-au pierdut viața, sufocați, relateaza The Guardian. De asemenea, doi șoferi au fost gasiți vinovați la Old Bailey…

- Italia ar putea revendica in curand recordul nedorit de al celor mai multe decese din Europa, in prezent aflandu-se umar la umar cu Anglia, relateaza The Guardian. A fost prima țara occidentala care a suferit grav din cauza coronavirusului și a sperat ca o experiența mai mare cu virusul va ajuta țara…

- Un tribunal din Emiratele Arabe Unite a condamnat doua persoane, inclusiv un jurnalist de televiziune, la doi ani de inchisoare pentru o știre „fabricata” cu privire la moartea cauzata de Covid-19 a cinci membri ai unei familii, a informat presa de stat, conformt The Guardian. O investigație jurnalistica…

- Imunitatea celulara (celula T) impotriva virusului care provoaca Covid-19 este probabil sa fie prezenta la majoritatea adulților la șase luni de la infecția primara, cu niveluri considerabil mai mari la pacienții cu simptome, arata un studiu citat de The Guardian. Argumentația este valabila pentru majoritatea…

- Proporția persoanelor din Anglia cu anticorpi pentru Sars-CoV-2 a scazut cu mai mult de un sfert in decurs de trei luni, au dezvaluit cercetatorii, alimentand ingrijorarile legate de reinfecție, scrie The Guardian. Aceasta este concluzia la incheierea unei noi etape a studiului React-2, care se bazeaza…

- Deputatul USR, Claudiu Nasui, arata ca in timp ce este așteptat un raspuns al Curții Constituționale pe tema pensiilor speciale, statul roman le platește sume uriașe celor care le incaseaza. Doar in ultimele 4 luni s-au platit peste 3 miliarde de lei pentru pensiile speciale. ”Risipa de bani continua,…

- Proprietarii de puburi din pfocarele COVID-19 din Anglia se gandeau, marți, la o intrebare care ar putea decide daca supraviețuiesc sau se scufunda din cauza blocarii coronavirusului: cand este un pub un pub și cand devine un restaurant?, transmite Reuters. Intrebarea a starnit o discuție bizara cu…