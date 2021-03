Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Timis a dispus masura arestarii preventive pentru 30 de zile pe numele unui cetatean roman care incerca sa sprijine patru cetateni din Afganistan in tentativa acestora de a intra ilegal in tara, in zona de frontiera Moravita. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Moravita,…

- AC Milan, cu Ciprian Tatarușanu titular, a fost eliminata de rivala Inter in sferturile Cupei Italiei, 1-2. Portarul roman s-a intrecut in reflexe formidabile și a luat nota 8 in Gazzetta dello Sport. „A scos tot, nimeni nu s-a prins c-a lipsit Donnarumma, doar din faze fixe a fost invins”. Primul…

- Eduard Florea, barbatul arestat de FBI in New York dupa o serie de amenințari postate pe Internet la adresa unor politicieni și a instituțiilor de la Washington, este un imigrant roman, susținator al lui Donald Trump și admirator al gruparii extremiste Proud Boys, care s-a radicalizat in ultimii ani…

- Doi cetațeni italieni au fost arestați sambata, 2 ianuarie 2021, acuzați ca au jefuit un barbat roman caruia i-au smuls de la gat un lanțișor de aur. Potrivit publicației italiene Salerno Today, jaful a avut loc la sfarșitul lunii iulie din acest an, dar cei doi infractori au fost identificați abia…

- ■ victima a fost obligata sa mearga intr-un imobil parasit ■ agresorul de 22 de ani l-a pradat de mai multe bunuri ■ Un adolescent a fost jefuit de un pietrean de 22 de ani, agresorul a stat ascuns o vreme, dar in urma unor perchezitii a fost prins. Totul a inceput la data de […] Articolul Minor jefuit,…

- Doi italieni și un roman au fost condamnați la inchisoare pe viața dupa ce au ucis in chinuri cumplite un alt roman, informeaza ziare.com. Victima este Vasile Todirean, un roman din Italia care ramasese fara loc de munca și traia din cerșit. Omul se adapostea in gara localitații Villafranca, o comuna…

