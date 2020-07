Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul si-a propus realizarea unei harti economice a tarii, pentru promovarea produselor romanesti la export si pentru atragerea de investitii, a declarat, joi, Liviu Rogojinaru, secretar de stat in cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, intr-o conferinta pe aceasta tema."Este…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a adoptat, prin Ordin al Ministrului, implementarea schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului privind participarea operatorilor economici la targuri și expoziții internaționale in strainatate, organizarea…

- Harta economica a Romaniei va fi finalizata intr-o luna, dupa cum a anunțat secretarulde stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. Liviu Rogojinaru. Prin acest document investitorii str...

- Guvernul a anunțat luni, prin intermediul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, ca va acorda un sprijin financiar substanțial, din fonduri europene, pentru companiile romanești afectate de criza COVID-19. Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri – MEEMA analizeaza posibilitatea…

- Una dintre principalele preocupari pentru perioada urmatoare este ca, in Romania, sa se gaseasca masti de protectie in magazine dupa data de 15 mai, la un pret in jurul a 2 lei, a declarat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Principala preocupare a Ministerului…

- Secretarul de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Liviu Rogojinaru, a declarat, sambata, ca in cel mult o luna se va finaliza harta economica a Romaniei, care va cuprinde oferta fiecarui judet din punct de vedere al productiei si al capacitatii fortei de munca.

- Secretarul de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Liviu Rogojinaru, a declarat, sambata, ca in cel mult o luna se va finaliza harta economica a Romaniei, care va cuprinde oferta fiecarui judet din punct de vedere al productiei si al capacitatii fortei de munca. …

- Secretarul de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Liviu Rogojinaru, a declarat, sambata, ca in cel mult o luna se va finaliza harta economica a Romaniei, care va cuprinde oferta fiecarui judet din punct de vedere al productiei si al capacitatii fortei de munca, potrivit…