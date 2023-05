Stiri pe aceeasi tema

- Cofondatorul trupei Pink Floyd, Roger Waters, a declarat ca se opune fascismului si bigotismului atunci cand a purtat o uniforma in stil nazist pe scena la un concert din Berlin, ceea ce a determinat politia germana sa lanseze o ancheta asupra muzicianului britanic. In varsta de 79 de ani, a declarat…

- Cofondatorul trupei Pink Floyd, Roger Waters, a declarat ca se opune fascismului si bigotismului atunci cand a purtat o uniforma in stil nazist pe scena la un concert din Berlin, ceea ce a determinat politia germana sa lanseze o ancheta asupra muzicianului britanic.

- Cofondatorul trupei Pink Floyd, Roger Waters, a declarat ca se opune fascismului si bigotismului atunci cand a purtat o uniforma in stil nazist pe scena la un concert din Berlin, ceea ce a determinat politia germana sa lanseze o ancheta asupra muzicianului britanic.In varsta de 79 de ani, a declarat…

- Politia germana a anunțat vineri, 26 mai, ca a deschis o ancheta in legatura cu presupuse provocari in timpul unui concert recent din Berlin al legendarului solist Roger Waters, co-fondatorul trupei Pink Floyd, printre acestea figurand in special purtarea unei tinute de catre artist care amintea de…

- Ancheta privind presupuse provocari la un concert al lui Roger Waters la Berlin. Politia germana a indicat vineri ca a deschis o ancheta in legatura cu presupuse provocari la un concert recent al lui Roger Waters, co-fondatorul trupei Pink Floyd, printre acestea figurand in special purtarea unei…

- Poliția din Berlin a anunțat, vineri, ca il cerceteaza pe Roger Waters, co-fondatorul trupei Pink Floyd, pentru incitare la ura, dupa ce acesta a purtat o uniforma de ofițer nazist la un concert in capitala germana, relateaza France24.

- 90 de vehicule au fost implicate in doua accidente pe o autostrada din Statele Unite, unde o furtuna de nisip a lovit din senin. Sunt cel puțin 6 morți și peste 30 de raniți, scrie ediția de Chicago a site-ului NBC.Accidentele s-au produs pe autostrada Interstate 55, in Illinois, luni seara, și potrivit…

- O iapa inhamata la o caleasca a murit la Sevilla (sud), in timpul "feria" din aprilie", din cauza caldurii, in contextul in care Spania este afectata de un val de caldura, scrie presa spaniola. Imagini postate pe retele de socializare au surprins calul in timp agoniza miercuri, pe asflat, pe Paseo Cristobal…