Rodica Nassar și-a anunțat demisia din funcția de secretar de stat în Ministerul Sănătății Șefa PSD sector 2 Rodica Nassar a anunțat, pe Facebook, ca își da demisia de pe 6 noiembrie din funcția de secretar de stat din cadrul Ministerului Sanatații.

&"Cu bune, cu rele, cu reușite, dar și cu neîmpliniri, cu momente de bucurie, dar și cu foarte mult stres, astazi am încheiat un alt capitol din viața mea!Un gest de corectitudine politica însoțit de mulțumiri fata de toți colegii mei care au avut încredere in mine și m-au susținut in ocuparea unei funcții de mare responsabilitate publica, înseamna demisia mea începând cu data de 6 noiembrie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rodica Nassar, presedintele PSD Sector 2, și-a inaintat, marți, demisia din funcția de secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatații. Intr-o cerere adresata noul premier al Romaniei, Ludovic Orban, Nassar anunța ca demisioneaza incepand miercuri, 6 noiembrie. ”Cu bune, cu rele, cu reușite, dar și…

- ”Cu bune, cu rele, cu reușite, dar și cu neimpliniri, cu momente de bucurie, dar și cu foarte mult stres, astazi am incheiat un alt capitol din viața mea! Un gest de corectitudine politica insoțit de mulțumiri fata de toți colegii mei care au avut incredere in mine și m-au susținut in ocuparea unei…

- "Vedem cum Guvernul propus de domnii Iohannis si de Orban porneste cu stangul. Ne aflam in fata unei premiere, in sens negativ, prin faptul ca se cere Parlamentului votul de investitura pentru o echipa din care nu mai putin de trei ministri desemnati au fost respinsi la audierile din comisiile de…

- "Adevarata majoritate din Parlament la lucru: "Fara penali, alegeri locale in doua tururi si abrogarea recursului compensatoriu, boicotate de PSD, UDMR si Pro Romania" E majoritatea anti-reforme, e majoritatea care priveste doar spre propriile interese, majoritatea toxica. Impotriva lor luptam. Si…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, ca social-democrații au inca suficienta forța la nivel local pentru ca cei din opoziție sa aiba motive sa se teama. Intr-o postare pe Facebook, Fifor mai spune ca PSD va ramane ”un reper” in vremuri de austeritate. ”Astazi incepe regruparea. Ieri, dupa trecerea…

- ”Noi chiar am crezut ca semnatarii motiunii vor sa dea jos Guvernul cat mai repede, asa ca le-am propus ca votarea sa fie sambata. PNL chiar isi doreste ca sambata sa fie zi lucratoare pentru toata lumea, deci nu vad de ce ar avea o problema. Dar toti acesti ipocriti evita sa urgenteze votul pe care…

- ,,Viorica Dancila trebuie sa își asume responsabilitatea pentru aceasta nominalizare și sa își dea demisia de urgența'', scrie USR, pe Facebook, dupa ce Rovana Plumb a fost refuzata de comisia juridica a Parlamentului european din cauza problemelor de

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, susține ca premierul Viorica Dancila incearca sa-i momeasca pe parlamentarii din ALDE cu promisiunea acordarii funcției de președinte al Senatului, pe care o deține Tariceanu in momentul de fața. ”Observ de cateva zile o zbatere disperata a d-nei Dancila in…