Rodica Nassar a demisionat din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii "Cu bune, cu rele, cu reusite, dar si cu neimpliniri, cu momente de bucurie, dar si cu foarte mult stres, astazi am incheiat un alt capitol din viata mea", a scris Nassar, pe Facebook.



Rodica Nassar a adaugat ca demisia ei reprezinta un gest "corectitudine politica".



"Un gest de corectitudine politica insotit de multumiri fata de toti colegii mei care au avut incredere in mine si m-au sustinut in ocuparea unei functii de mare responsabilitate publica, inseamna demisia mea incepand cu data de 6 noiembrie 2019! Felicitari tuturor colegilor care au facut parte din Guvernul PSD… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

