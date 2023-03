Stiri pe aceeasi tema

- Seara zilei de 4 martie va aduce pe scena Palatului Culturii din Timișoara un concert de excepție, susținut de trei dintre cei mai buni interpreți romani de opera, care activeaza pe cele mai cunoscute scene internaționale. ”Concertul de opera cu romani celebri care au cucerit lumea” este o inițiativa…

- Formația timișoreana Melting Dice va susține primul concert din 2023 la Timișoara la sfarșitul acestei saptamani, evenimentul urmand sa beneficieze de o deschidere cu un performance acustic al lui Ioan Popovici. „Anul 2023 va fi unul extrem de plin pentru trupa noastra, urmeaza sa lansam patru single-uri,…

- Johnny Bota,o figura cunoscuta in zona muzicala din Timișoara implinește astazi 67 de ani, ocazie cu care redacția PRESSALERT.ro ii ureaza un sincer La Mulți Ani! Artistul nascut la Timișoara a debutat in anul 1977, ca basist al trupei Experimental Quintet 2, cu care a obtinut Marele Premiu al Festivalului…

- Un remediu impotriva singuratații și depresiei e dragostea. Una și Hugh sunt un cuplu din Irlanda, inca indragostiți dupa 20 de ani de la prima intalnire. Una și Hugh s-au cunoscut grație unui barbat. Este un pețitor din a treia generație - și o legenda in domeniu. Are fani in toata lumea, iar oameni…

- Deși are dintotdeauna renumele de „zgarcit”, Dan Negru a adunat o avere impresionanta in cei 25 de ani de televiziune. Prefera sa spuna despre el ca este cumpatat și vizionar, nu zgarcit, insa aceste doua calitați l-au ajutat sa faca mulți bani. Dan Negru este unul dintre cei mai de succes oameni de…

- Luni seara sub genericul „Vintage Jam with Chris Irinoiu, Kombell Cramba and friends“ la Manufactura a avut loc un happening muzical cat se poate de interesant, publicul delectandu-se pe parcursul a doua reprize cu o serie de piese din repertoriul de aur al rpck-ului și blues-ului, dar și cu cateva…

- Presedintele Federatiei Nationale Sindicale „Alma Mater”, Anton Hadar, a afirmat, referindu-se la scandalul tezelor de doctorat plagiate, ca a fost o ambitie a unor politicieni sa isi scrie pe cartea de vizita ”doctor”. El sustine ca putin peste 200 de teze s-au dovedit a fi plagiate, precizand insa…

- Taxele și impozitele locale din Timișoara nu se majoreaza anul viitor, ci se indexeaza. De fapt, pana la urma o serie de taxe se majoreaza, apar altele noi, iar inghețata și sucul baute la terase vor fi mai scumpe, pentru ca și chiria pentru ocuparea spațiului public in acest scop crește. Viceprimarul…