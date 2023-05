Stiri pe aceeasi tema

- Doar cateva zile ne mai despart de incoronarea regelui Charles al III-lea. La Palatul Buckingham au inceput deja pregatirile. Noaptea au loc repetițiile pentru marele eveniment. Chiar daca calestile goale si fanfara parcurg traseul stabilit pentru marele eveniment, exista, insa, și cateva probleme de…

- In zilele premergatoare inconornarii regelui Charles al III-lea, presa mondena este cu ochii pe Familia Regala. Pe langa multele zvonuri care s-au lansat in ultima vreme, au aparut și unele informații legate de ținutele purtate. Iata la ce truc vestimentar va apela soția prințului William!

- In zilele premergatoare inconornarii regelui Charles al III-lea, presa mondena este cu ochii pe Familia Regala. Pe langa multele zvonuri care s-au lansat in ultima vreme, au aparut și unele informații legate de ținutele purtate. Iata la ce truc vestimentar va apela soția prințului William!

- Lionel Richie, Katy Perry si Take That vor face parte din line-up-ul eclectic al concertului prilejuit de incoronarea regelui Charles al III-lea, care va avea loc luna viitoare, eveniment promovat de organizatori ca o sansa de a celebra un nou capitol in istoria Marii Britanii.

- Harry și Meghan au fost invitați la incoronarea regelui Charles, in pofida tensiunilor cu Palatul Buckingham dupa dezvaluirile din cartea de memorii a prințului. Momentan nu se știe daca aceștia vor accepta sa participe la evenimentul din 6 mai, scrie Sky

- Uleiul sfant pentru ungere, care va fi folosit pentru incoronarea regelui Charles III al Marii Britanii in luna mai, a fost binecuvantat la Ierusalim, a anuntat Palatul Buckingham, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Uleiul care va fi folosit la incoronarea regelui Charles al III-lea a fost preparat in secret acum 20 de ani, in camera din spate a unei farmacii dintr-un orașel din centrul Marii Britanii, relateaza presa britanica.

- Uleiul sfant care va fi folosit la incoronarea regelui Charles III in mai a fost fabricat in secret timp de opt luni in orasul Hull din centrul Marii Britanii, relateaza presa britanica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…