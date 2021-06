Rochia de mireasă purtată de Prințesa Diana, expusă la Palatul Kensington. Lady Di ar fi împlinit 60 de ani în iulie Rochia de mireasa purtata de Prințesa Diana în urma cu 40 de ani va fi expusa publicului la fosta sa reședința, de la Palatul Kensington, relateaza BBC.



Ducii de Cambridge și Sussex au împrumutat rochia pentru aceasta expoziție care este inaugurata cu aproximativ o luna înainte de 1 iulie, ziua în care prințesa ar fi împlinit 60 de ani.



Celebra rochie a fost creata de designerii David și Elizabeth Emanuel pentru nunta regala care a avut loc în iulie 1981, la cererea prințesei.



