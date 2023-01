Rocadă PNL în bordul administrativ de la RAR: Protejatul lui Iulian Dumitrescu înlocuit cu favoritul Alinei Gorghiu Sforarul șef al Ministerului Transporturilor, Bogdan Mindrescu a mai ”țesut” un aranjament la Registrul Auto Roman (RAR), acolo unde taie și spanzura de vreo cinci ani. Alina Gorghiu și-a impus colegul de partid la RAR PUTEREA a semnalat faptul ca Registrul Auto Roman a ajuns jucaria preferata a doi lideri din actuala coaliție de guvernare, Sorin Grindeanu-PSD și Iulian Dumitrescu-PNL, dar și firma de catering a controversat secretar de stat din Ministerul Transporturilor, sforarul șef Bogdan Mindrescu ( https://www.puterea.ro/rar-ul-alinei-nita-firma-de-catering-a-lui-bogdan-mindrescu/ ). La… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

