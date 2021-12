Holdingul de materiale de construcții ROCA Industry anunța inchiderea cu succes și anticipat a plasamentului privat pentru acțiuni, in urma caruia a fost atrasa suma de 50 milioane lei. Acțiunile urmeaza sa fie listate pe piața AeRO a Bursei de Valori București la inceputul anului 2022. Plasamentul privat a fost intermediat de BT Capital Partners, in timp ce Cornerstone Communications a asistat compania in calitate de Consultant Autorizat, iar Casa de avocatura Filip & Company – partea juridical. „In condițiile in care piața de capital nu se mai bucura de exuberanța ce a caracterizat acest an,…