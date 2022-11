Stiri pe aceeasi tema

- Romcarbon a inregistrat in primele noua luni un profit net de 6,059 milioane lei, in crestere cu 30% comparativ cu cel obtinut in perioada similara din 2021, conform datelor financiare remise, marti, Bursei de Valori Bucuresti, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- ”Profitul neauditat pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2022 este de 3,51 miliarde lei comparativ cu 3,097 miliarde lei pentru perioada similara din 2021. Cea mai mare contributie la profitul inregistrat in primele noua luni ale anului 2022 au avut-o castigul net din participatii la…

- Antibiotice SA (simbol ATB) a remis Bursei de Valori Bucuresti, vineri, 11 noiembrie 2022, raportul cuprinzand rezultatele economico-financiare aferente primelor 9 luni ale anului 2022. Datele din raport reflecta creșteri sustenabile ale afacerilor companiei, ce se inscriu in trendul de dezvoltare prevazut…

- Acordul acopera vehiculele Porsche din 2005 pana in 2020. Proprietarii au acuzat producatorul de automobile ca a modificat fizic vehiculele de testare, ceea ce a afectat datele referitoare la emisii si economia de combustibil. Judecatorul districtual american Charles Breyer a aprobat, de asemenea, o…

- Razvan Lucescu a refuzat sa preia o echipa din Anglia. Este vorba despre Hull, formație care evolueaza in Championship. Britanicii au anunțat astazi ca antrenorul roman, in prezent la PAOK, s-a aflat pe lista conducatorilor lui Hull, in plin sezon. Chiar daca oferta era foarte tentanta, Lucescu Jr.…

- Volkswagen stabilise un interval de pret cuprins intre 76,50 de euro pe actiune si 82,50 euro pe actiune, pentru oferta publica initiala a Porsche, iar bookmakerii sugerasera in aceasta saptamana ca va fi atins nivelul maxim al intervalului propus. Volkswagen vizeaza o evaluare de pana la 75 de miliarde…

- Unirea Shopping Center, companie care administreaza doua centre comerciale in Bucuresti si Brasov, a incheiat primul semestru al acestui an cu un profit net de 13,558 milioane lei, fata de pierderi de 36,021 milioane lei in perioada similara din 2021, conform raportului transmis Bursei de Valori Bucuresti,…

- Virgil Popescu a precizat, luni seara, la Digi24, ca prin noua ordonanta prin care se plafoneaza preturile la energie, se incurajeaza reducerea consumului de energie. ”Mi se pare mult prea mult sa vorbim ca cineva vrea sa incalce legislatia europeana. Aici vorbim de a asigura securitatea cetatenilor…