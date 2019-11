Stiri pe aceeasi tema

- Dupa numararea a 5624 de voturi exprimate in orașul Șimleu Silvaniei, s-au validat 5540 de voturi. Ordinea primilor clasați este urmatoarea: Klaus Iohannis – 2140, Dan Barna – 961, Viorica Dancila – 786, Kelemen Hunor – 778, Mircea Diaconu – 352. M. S.

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, a reacționat dupa sondajul IMAS care il pasa pe candidatul susținut de partidul sau și de ALDE, Mircea Diaconu, pe locul II in intenția de vot pentru alegerile prezidențiale.Citește și: Mesajul SURPRIZA transmis de Dan Voiculescu dupa ce Realitatea TV a ramas…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD) si candidat la presedintie, Viorica Dancila, si-a manifestat, marti, convingerea ca va accede in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, insa a adaugat ca este foarte important si procentul pe care il va avea in primul tur. Dancila a declarat,…

- Romanii au luat cu asalt casele de pariuri pentru pronosticurile privind candidatii care vor castiga in acest an alegerile prezidentiale. Actualul presedinte al Romaniei, Klaus Iohannis este cotat drept principalul favorit al alegerilor, cu 1.30. In imediata apropiere se afla Viorica Dancila, candidata…

- Kelemen Hunor, candidatul UDMR la alegerile prezidențiale și Mircea Diaconu, sprijinit de ALDE și Pro România, vor depune sâmbata, la Biroul Electoral Central, semnaturile necesare pentru a intra în cursa pentru Cotroceni. Pâna acum și-au depus candidaturile Klaus Iohannis, ,…

- Dan Barna a venit la Biroul Electoral Central insotit de liderul PLUS Dacian Ciolos si mai multi membri ai aliantei USR-PLUS, printre care Vlad Voiculescu, Cristian Ghinea si Cristina Pruna. Viorica Dancila si-a depus candidatura pentru alegerile prezidentiale din noiembrie. Liderul…

- Klaus Iohannis va merge vineri, la ora 12.00, la Biroul Electoral Central, pentru a-si inregistra candidatura pentru al doilea mandat si va fi insotit de liderul PNL, Ludovic Orban, de membri ai echipei de campanie, ai conducerii filialei PNL Bucuresti, precum si de simpatizanti si sustinatori.…

- Liderul PSD Viorica Dancila le-a vorbit liderilor județeni, in ședința de marți a Comitetului Executiv Național, despre un „sondaj al ambasadelor” despre candidații la alegerile prezidențiale, cercetare in care șeful PSD a zis ca are incredere, au relatat surse din CEX in exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO.„Dancila…