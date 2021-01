Stiri pe aceeasi tema

- Steven Kurtz, un tanar romantic din Pennsylvania, a facut un experiment inedit. Pana sa-și ceara iubita de soție, barbatul a ținut inelul de logodna timp de cateva saptamani in preajma fetei, fara ca aceasta sa-și dea seama. A imortalizat momentele haioase și a postat fotografiile pe Facebook, scrie…

- 22 de autospeciale ale pompierilor, decorate cu luminite, vor aduce feeria Craciunului in Capitala. Startul Caravanei va fi dat maine, la ora 18:00, de pe strada Calea Ieșilor. Autospecialele vor intersecta principale artere ale Chișinaului.

- De teama unui eventual val 3 al pandemiei majoritatea statelor europene au decis ca in perioada sarbatorilor sa implementeze masuri speciale pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Autoritatile din mai multe state europene au anunțat deja ca in perioada sarbatorilor de iarna vor fi in vigoare…

- Hyundai Motor Group a anunțat ca va cumpara de la grupul japonez Softbank compania de robotica Boston Dynamics care în trecut a fost în portofoliul Google. Hyundai are planuri mari în domenii precum mașini autonome și ”taxi-uri zburatoare”, scrie Reuters.Hyundai…

- S-au vazut, s-au placut, iar acum ne intrebam daca Florin Ristei se pregatește de nunta cu Naomi Hedman? Și asta pentru ca juratul de la ”X Factor” a dat detalii despre inelul de logodna pe care ar trebui sa il primeasca mulatra.

- O tanara mireasa din Marea Britanie i-a inapoiat iubitului sau inelul de logodna și a refuzat sa se mai marite, pe motiv ca inelul este mult prea...ieftin. Barbatul, indignat, și-a relatat povestea pe rețelele sociale, iar internauții au criticat-o dur pe mireasa infumurata.

- Autoritatile britanice au decis marti sa relaxeze pentru cateva zile in preajma Craciunului restrictiile impotriva epidemiei de COVID-19, pentru a permite reuniunile de familie, transmite AFP. Trei gospodarii diferite se vor putea reuni in acelasi loc, pe o perioada de cel mult cinci zile,…

- Logodna este un eveniment important in viața celor care vor sa se casatoreasca. Totuși, logodna, dar mai ales desfacerea ei, are implicații juridice pe care este bine sa le cunoști de la inceput.