Roboții umanoizi spun că pot conduce lumea mai bine decât oamenii Un grup mic de roboți umanoizi dotat cu inteligența artificiala a vorbit vineri la o conferința ONU la Geneva pentru a spune ca intr-o zi ar putea conduce lumea mult mai bine decat oamenii, potrivit AFP. Pe de alta parte, roboții prezenți forum spun ca se așteapta ca numarul lor sa creasca și sa ajute la rezolvarea problemelor globale și ca nu vor fura locurile de munca ale oamenilor și nu se vor revolta impotriva acestora, relateaza Reuters. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

