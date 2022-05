Stiri pe aceeasi tema

- Deși imaginile cutremuratoare din Bucha, un oraș din apropierea capitalei ucrainene Kiev, cu numeroși civili executați și lasați sa zaca pe strazi, au provocat indignare la nivel internațional, tot mai multe voci solicitand urgentarea anchetelor privind presupusele crime de razboi ale soldaților ruși,…

- Ambasadorul Chinei in Statele Unite, Qin Gang, a declarat ca Beijingul nu ofera asistența militara Rusiei, ci solicita o incetare a focului și discuții diplomatice, informeaza CBS News . „Circula informații false conform carora China ofera asistența militara Rusiei. Negam acest lucru… Am precizat deja…

- Președintele american Joe Biden va vorbi vineri cu liderul chinez Xi Jinping despre „gestionarea concurenței dintre cele doua țari ale noastre, precum și a razboiului Rusiei impotriva Ucrainei și a altor probleme de interes comun”, a declarat, joi, secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, relateaza …

- “Am luat nota de afirmațiile false ale Rusiei despre presupusele laboratoare de arme biologice din SUA și de dezvoltarea unor arme chimice in Ucraina. Am vazut, de asemenea, oficiali chinezi facand ecou aceste teorii a conspirației. Acest lucru este absurd. Este genul de operațiune de dezinformare pe…

- Statele Unite au acuzat miercuri Rusia si China ca raspandesc ‘in mod intentionat’ ‘minciuni’ despre presupuse laboratoare americane de arme biologice si chimice in Ucraina, spunand ca se tem ca Rusia foloseste astfel de arme interzise, noteaza AFP. ‘Kremlinul raspandeste pur si simplu in mod intentionat…

- In noaptea de luni spre marți, mai multe explozii puternice s-au auzit in Kiev. Și orașul Herson a fost atacat. Pentagonul a avertizat ca forțele ruse incearca sa se apropie de capitala Ucrainei, un convoi militar intins pe 27 de kilometri apropiindu-se amenințator, potrivit imaginilor din satelit.…

- Rezolutia, sustinuta de Statele Unite si Albania, a fost adoptata de 11 tari. Rusia a votat impotriva, Emiratele Arabe Unite, China si India s-au abtinut. Nu a fost posibil niciun drept de veto pentru aceasta sesizare in conformitate cu reglementarile ONU in vigoare.Adoptata in baza unei proceduri instituite…

- China a acuzat miercuri Statele Unite de faptul ca „toarna gaz pe foc” in Ucraina, dupa ce Moscova a recunoscut independenta a doua regiuni separatiste in Donbas (est) si dupa ce Washingtnul a anuntat ca impune sanctiuni Rusiei, relateaza AFP.