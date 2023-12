Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la Centrul Medical Mount Sinai din New York au descoperit ca Viagra, un medicament destinat tratarii disfuncției erectile, blocheaza o enzima prezenta in creierul afectat de maladia Alzheimer. Autorii acestei descoperiri au facut studii pe un lot format din peste 27.000 de pesoane, cu…

- Cercetatorii brazilieni au pus la punct un vaccin destinat persoanelor care vor sa scape de dependența de cocaina. Daca vaccinul va trece de toate testele și va primi aprobarile necesare, ar putea fi primul ser anti-cocaina din lume. Pana acum, testele pe animale au indicat rezultate promițatoare: o…

- Aplicația iHidro, lansata de Hidroelectrica, funcționeaza cu mari dificultați. Din cauza numarului mare de solicitari privind crearea conturilor, aplicația iHidro, lansata pentru plata facturilor, funcționeaza foarte greu. “Va informam ca in urma numarului mare de solicitari privind crearea conturilor …

- Cand și pe unde au parasit oamenii, de fapt, Africa? ● Urme umane preistorice au fost descoperite intr-un loc in care, teoretic, nu ar fi trebuit sa existe ● Sute de planete ratacitoare ar exista in nebuloasa Orion

- Dr. Adrian Marinescu avertizeaza ca, in lunile decembrie și ianuarie, ne putem aștepta la o intensitate maxima a virozelor respiratorii, ”cand vom avea in circulație, pe langa SARS CoV-2, și virusuri gripale și alte virusuri cu transmitere pe cale respiratorie”. In prezent, se inregistreaza o creștere…

- Oamenii de știința americani au spulberat mitul conform caruia cand bem, vedem oamenii din jur mai frumoși decat sunt. Cercetatorii de la Stanford și Pittsburgh au supus unor teste de laborator 36 de barbați, unele implicand alcool, altele, nu.

- Ian Wilmut, unul dintre creatorii primului mamifer clonat din lume, Oaia Dolly, a murit la varsta de 79 de ani, potrivit BBC. Munca profesorului Sir Ian Wilmut, de la Institutul Roslin din Edinburgh, a pus bazele cercetarii cu celule stem. Aceasta tehnologie iși propune sa vindece multe dintre bolile…