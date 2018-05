ROBOR-ul isi continua cresterea si doboara un nou record al acestui an

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,77%, cel mai mare nivel din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Nivelul atins miercuri este cel mai…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, a crescut joi la 2,75%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) . Indicele ROBOR la trei luni este principalul indicator in creditele cu dobanzi…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,68%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal in functie…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la multe din creditele in lei, continua sa creasca si atinge un nou record. Indicele a ajuns, joi, la nivelul de 2,49%, cel mai mare din luna octombrie 2014, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la multe din creditele in lei, creste de la o zi la alta, fara intrerupere. Indicele a ajuns, joi, la nivelul de 2,46%, cel mai mare din luna octombrie 2014, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- Indicele ROBOR a crescut luni la 2,22%, cel mai mare nivel din data de 5 decembrie 2017, cand se situa la același nivel, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR) . Indicele ROBOR la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,22%, de la 2,13% cat era vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare similara a acestui indice a fost inregistrata…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, a crescut la 2,13%, cel mai mare nivel din decembrie 2017, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la 3 luni este indicatorul principal în funcţie de care se calculează…