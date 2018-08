Stiri pe aceeasi tema

- "Dupa datele pe care le avem, sistemul bancar romanesc a trecut din pozitia de creditor in cea de debitor. Sa vedem in ce masura se confirma. Sunt mai multi factori care au contribuit la acest lucru. Noi i-am prezentat in trecut, in repetate randuri. Nu este niciun mister cu evolutia lichiditatii.…

- Firmele deținute de prezentatoarea de televiziune Andreea Esca și de partenerul ei de viața, omul de afaceri Alexandre Eram, au datorii mari. Andreea Esca si Alexandre Eram s-au casatorit pe 29 aprilie 2000, la Catedrala Sfantul Iosif din Bucuresti , iar parinti spirituali le-au fost Ana si George Copos.…

- Consultanții fiscali spun ca, deși termenul-li­mita pentru aceasta declarație – care poate fi depusa și online- a fost extins, în practica au fost întâmpinate o serie de probleme, scrie ZF. Marți, 31 iulie 2018, este ultima zi în care se poate depune Declarația Unica…

- Ministerul de Finanțe vrea sa se imprumute 4 miliarde de lei de la populație cu 5% dobanda pe an printr-un program de vanzare a titlurilor de stat, a anunțat Eugen Teododorovici, ministrul de resort. Acest plafon se va atinge in mai multe tranșe, a anunțat ministrul. Teodorovici a mai afirmat ca aceasta…

- "Pornind de la aceste date statistice, unitatea de transfer bani pe care a constituit-o in urma cu mai multi ani domnul Dan Lufkin si pe care o conduc cativa antreprenori romani a facut o constatare simpla. Dar stiti ca la baza marilor descoperiri stau constatarile simple. A vazut ca fluxul acesta…

- Piața valutara din acest an va fi mai relaxata decât în 2016-2017, se va reduce presiunea asupra leului și nu vom mai urmari situația din anii precedenți de apreciere continua a monedei naționale, este de parere economistul Veaceslav Ionița. Leul s-a apreciat în anul 2017 de la…

- Dobanda si inflatia sunt indicatori aflati in stransa legatura, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) a invatat sa intervina psihologic in piata, cu efecte imediate asupra preturilor, care incep sa scada, a declarat, miercuri, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei (BNR)…

