Roberto Bordin a devenit noul antrenor principal al FC Sheriff

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul antrenor principal al clubului de fotbal Sheriff (Tiraspol) din Moldova Andrei Alekseevici Sosnițki a fost numit noul antrenor principal al Kuban din Krasnodar. Termenul contractului specialistului in virsta de 60 de ani este pina la finalul sezonului sportiv 2023/24. Echipa noului antrenor va…

- Sheriff a anunțat numele noului antrenor principal al echipei, dupa plecarea croatului Stjepan Tomas in toamna anului trecut. Echipa a fost din nou preluata de specialistul italian Roberto Bordin, care a activat anterior la Sheriff in perioada anilor 2016-2018. Bordin a acces cu Sheriff in faza grupelor…

- Dupa desparțirea de Adrian Chiruț, conducerea clubului buzoian a gasit un nou tehnician pentru banca tehnica a handbalistelor de de la SCM Gloria. Este vorba despre Daniel Anca, care va ocupa pozitia de antrenor principal. Daniel Anca are 43 de ani si vine de la CSM București, unde a fost 'principal'…

- Cum comentați prestația echipei in aceasta perioada in care ați revenit pe banca tehnica a CS Mioveni? – Au fost trei jocuri cu cele mai bune echipe din campionatul nostru. Am intalnit pe Farul Constanța, care a ajuns pe merit pe locul I, o echipa foarte buna, care aduce foarte repede mingea in careul…

- Roș-alb-albaștrii au, cel puțin in acte, un nou tehnician. Deși inclusiv in presa centrala vorbea despre brazilianul Adailton, despre Iencsi și Bratu, pana la urma Valeriu Iftime s-a reorientat in interiorul clubului.

- Marius Stoica este noul antrenor principal al CS Mioveni. Conducerea clubului a luat decizia ca Stoica sa-l inlocuiasca pe Flavius Stoican. Marius Stoica este antrenor din cadrul clubului, tehnician care a fost responsabil in ultima perioada de Centrul de Copii și Juniori, unde avea și o grupa de copii.…

- Antrenorul principal al FC Sheriff, Stepan Tomas, a demisionat, anunța presa din stanga Nistrului. Potrivit sursei, dupa meciul de duminica cu FC Petrocub, acesta și-a asumat vina pentru infrangere: „Se pare ca jucatorii se gandeau la meciul de la Manchester, nu au fost concentrați. Aceasta este greșeala…