Stiri pe aceeasi tema

- O actrita din serialul pentru adolescenti „Rebelde” s-a casatorit. Cei doi s-au casatorit in acest weekend, iar acum au aparut și primele imagini de la eveniment. Dulce Maria, una dintre cele trei actrițe cu rol principal din serial și componenta a trupei RBD, i-a spus ”DA” producatorului Paco Alvarez.…

- Catrinel Sandu și Steve Schroeter s-au casatorit religios pe o plaja, in America. Evenimentul a acut loc pe 11 noiembrie, iar fosta bebelușa a purtat o rochie superba de mireasa. Catrinel Sandul, in varsta de 42 de ani, a aratat spectaculos intr-o rochie de mireasa din dantela, cu spatele gol și a…

- Actrița mexicana Dulce Maria Espinosa Savinon, cunoscuta din telenovela rebelde, s-a casatorit in weekend, in mare secret, anunța quien.com. Dulce Maria, in varsta de 33 de ani, s-a casatorit cu producatorul Francisco Alvarez, dupa trei ani de logodna. Nunta a avut loc in secret, iar imagini de la eveniment…

- Rona Harther a imbracat rochia de mireasa și s-a casatorit religios cu Herve, in Romania. Artista a ținut secret evenimentul și a explicat și motivul pentru care a facut asta. Ceremonia a avut loc la Biserica Sf. Mina. La scurt timp dupa ce a invins cancerul, Rona și Herve s-au casatorit in Franța,…

- Rona Hartner și Herve Camilleri, barbatul alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp și care i-a fost alaturi in lupta cu cancerul de colon, s-au casatorit in acest weekend. Rona Hartner și Herve Camilleri au facut nunta in Franța, la un restaurant select de pe Coasta de…

- Andreea Balan a facut nunta si botez. A purtat rochie de mireasa cu mesaje din piese! Andreea Balan s-a casatorit ieri religios cu George Burcea si a organizat nunta si botezul fiicei sale in acelasi timp. Solista a purtat cu aceasta ocazie trei rochii de mireasa, dintre care una a fost brodata cu mesaje…

- Eveniment important in viața Ioanei Blaj. Actrița din „Fructul oprit” și-a unit destinele cu productorul Ducu Ion, marea casatorie avand loc chiar pe o data pe care mulți ar fi evitat-o: vineri 13!

- Au trecut mai bine de zece ani de cand telenovela Rebelde a facut istorie in țara noastra și in intreaga lume, dar chiar daca timpul nu a stat in loc, fanii nu i-au uitat pe eroii care le-au facut zilele mai frumoase și vor sa știe mereu tot ce se intampla cu aceștia. Astfel, astazi va prezentam detalii…