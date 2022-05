Vicepreșdintele PNL, deputatul Robert Sighiartau, susține, de ziua internaționala a familiei, ca ea are un rol unic in societate. Sighiartau, familist convins, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, alaturi de o fotografie cu familia sa. Poziția lui Sighiartau nu e surprinzatoare, avand in vedere ca a fost un susținator al familiei tradiționale și cand in societatea romaneasca se discuta in trecutul recent despre definirea casatoriei ca fiind intre un barbat și o femeie.

