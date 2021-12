Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Aquatim SA, Ilie Vlaicu, a vorbit intr-un interviu acordat PRESSALERT.ro despre proiectele pe fonduri europene derulate de compania de apa, care acum are in derulare un proiect in valoare de peste 240 de milioane de euro. „Cu acești bani facem 21 de stații noi de tratare a apei…

- In data de 9 decembrie 2021, Aquatim a semnat inca un contract de lucrari din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014-2020”(cod SMIS 2014+ 125651), parte a Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM). Contractul „Executie…

- Locuitorii din Jebel, Liebling, Ciacova și Voiteg vor beneficia de 41 de kilometri de noi conducte pentru apa potabila și canalizare. Contractul de execuție a fost semnat, joi, la Consiliul Județean Timiș. Investiția aduce servicii publice de calitate, demne de un județ european. Rețelele vor fi executate…

- Proiectele, eDES și SIGMA SMART, vor fi implementate in parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei si Serviciul de Telecomunicații Speciale, in baza unui Memorandum aprobat de Guvern. Guvernul Ciuca a adoptat, in ședința de miercuri, un Memorandum prin care s-au stabilit masurile necesare…

- Guvernul a aprobat, miercuri, suplimentarea de la 20 de milioane de euro la 135 de milioane de euro a bugetului total al programului Innotech Student, prin care studenții, masteranzii și doctoranzii vor putea obține granturi cu valori maxime de 40.000 - 100.000 de euro pentru a-și deschide mici afaceri.…

- In data de 15 octombrie 2021, Aquatim a semnat contractul de lucrari „Proiectare și execuție stații de epurare Gavojdia, Chizatau-Belinț” din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014-2020”(cod SMIS 2014+ 125651), parte a Programului…

- In data de 15 octombrie 2021, Aquatim a semnat contractul de lucrari „Proiectare și execuție stații de epurare Gavojdia, Chizatau-Belinț” din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014-2020”(cod SMIS 2014+ 125651), parte a Programului…

- Timișoara va beneficia de investiții totale de 63 de milioane de euro in rețeaua de canalizare și alimentare cu apa au orașului prin intermediul proiectului derulat de societatea Aquatim, pe Programul Operațional Investiții Mari – POIM. Joi, pentru un numar de cinci loturi din cele șase in care a fost…