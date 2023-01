Stiri pe aceeasi tema

- Marea Moschee din Paris, cea mai veche de pe teritoriul Frantei, a anuntat miercuri ca a depus o plangere pentru ''incitare la ura impotriva musulmanilor'' pe numele scriitorului francez Michel Houellebecq, transmite EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Continua scandalul de pe rețelele de socializare dintre Costeluș de la Clejani, un interlop foarte cunoscut, și Florin Salam. Dupa ce Costeluș a intrat live pe TikTok și a amenințat-o pe Betty Stoian, cantarețul a reacționat imediat. Manelistul și fiica sa au ajuns marți, 20 decembrie, la secția de…

- Tensiunile escaladeaza intre Florin Salam si Costelus de la Clejani, dupa ce acesta din urma l-a amenintat pe manelist ca ii omoara familia si transmite live pe retelele sociale. In urma amenintarii, Florin Salam si fiica lui, Betty, au depus plangere la Politie. Florin ...

- Laboratoarele americane Moderna si Merck au anuntat marti rezultate preliminare pozitive pentru vaccinul lor pe baza de ARN mesager, in curs de dezvoltare, impotriva cancerului de piele, atunci cand acesta este administrat in combinatie cu un medicament anticancer, relateaza AFP. In cadrul unui studiu…

- Un judecator american a clasat fara urmari marti un proces intentat in Statele Unite impotriva printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman (MBS), acuzat ca a ordonat uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, noteaza AFP.

- Biden, care a sosit cu aeronava prezidentiala Air Force One in Egipt, face o scurta escala la COP27, unde isi prezinta drept un exemplu planul urias de actiune impotriva incalzirii globale in Statele Unite. Tune in as I deliver remarks at the 27th Conference of the Parties to the UN Framework Convention…

- Costel Lazar, președintele Petrolului, a luat atitudine dupa ce Gabi Tamaș a depus plagere penala impotriva lui Nicole Constantin, antrenorul echipei. CONTEXT: O inregistrare in care Gabi Tamaș injura suporterii echipei din Ploiești a aparut in presa pe 12 octombrie, chiar in ziua in care fotbalistul…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus o plangere penala la DNA impotriva lui Alexandru Rafila (PSD), ministrul Sanatații. Ungureanu este vicepresedintele Comisiei de sanatate din Camera Deputatilor. Deputatul Ungureanu a precizat ca a depus plangere impotriva ministrului Sanatații intrucat „in ciuda…