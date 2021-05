Stiri pe aceeasi tema

- "Sarbatorim in ultima duminica a lunii mai Ziua Romanilor de Pretutindeni, o zi speciala, dedicata diasporei. Va purtam in gand pe toti cei care sunteti departe de casa si de cei dragi si stim cat de dificil v-a fost in acest ultim an de grea incercare, in care, din cauza pandemiei, au fost necesare…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Romanilor de Pretutindeni, care este sarbatorita in ultima duminica din luna mai. Șeful statului afirma ca vaccinarea este o cale prin care multe dintre familiile de romani desparțite de pandemie se pot reuni, odata cu revenirea la normalitate.

- Ziua Romanilor de Pretutindeni este sarbatorita in ultima duminica a lunii mai, incepand cu anul 2015, anul acesta fiind marcata la 30 mai. Este un prilej pentru a ne gandi la cei plecati dincolo de granite, care iși asuma in mod liber identitatea la cultura romana. Pana in anul 2014 Ziua Romanilor…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane susține de Ziua Romanilor de Pretutindeni ca este una speciala, avand o puternica semnificatie spirituala, de reafirmare a traditiilor si a valorilor credintei si culturii poporului roman. In acest sens, Patriarhia adreseaza un mesaj de unitate și frațietate,…

- Dezbaterile asupra proiectului de lege privind desfiintarea Sectiei Speciale pentru investigarea magistratilor incep astazi in Comisia Juridica din Senat. Social-democratii au anuntat insa ca nu sunt de acord cu o procedura de urgenta in acest caz. Senatorul PSD Robert Cazanciuc: Vreti sa renuntati…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a transmis un mesaj cu ocazia implinirii a 128 de ani de la crearea primului partid social democrat din Romania. 'Astazi se implinesc 128 de ani de la crearea primului partid social democrat din Romania, prilej cu care organizația PES activists Romania a organizat…

- Senatorul PSD, Gabriela Firea, anunța ca Guvernul Cițu vrea sa taie salariile medicilor cu 48%, potrivit unui memorandum discutat zilele trecute de miniștri. Romanii vor ramane fara ajutor in plina pandemie, mai spune Firea. Senatorul PSD, Gabriela Firea, citeaza un memorandum și anunța ca…

- Anul 2021 a fost proclamat la nivelul Patriarhiei Romane drept ,,Anul omagial al pastorației romanilor din afara Romaniei. In acest context la nivel de Patriarhie a fost inițiat proiectul concurs Biserica – familia romanilor de pretutindeni. Libera circulație este una din componentele de baza ale societații…