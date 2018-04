Stiri pe aceeasi tema

- Artistul, care a recunoscut in nenumarate randuri ca ii place sa fumeze marijuana și a dezvaluit chiar ca a fumat la Palatul Buckingham, a primit din partea soției sale o cultura de marijuana.

- Cantaretul britanic Robbie Williams a primit cadou o cultura de marijuana de la sotia sa, actrita americana Ayda Field, cu ocazia aniversarii casatoriei, potrivit lui Big Narstie, care a vizitat proprietatea cu pricina, in 2017, cand a colaborat cu Robbie la piesa ‘Go Mental’, informeaza contactmusic.com.…

- Artistul, care a recunoscut in nenumarate randuri ca ii place sa fumeze marijuana și a dezvaluit chiar ca a fumat la Palatul Buckingham, a primit din partea soției sale o cultura de marijuana.

- Cu ocazia aniversarii lor, Ayda Field i-a facut o surpriza de zile mari lui Robbie Williams. Actrița i-a daruit soțului ei o intreaga plantație de… marijuana. De-a lungul timpului, Robbie Williams s-a declarat fanul marijuanei așa ca… nu este vreo surpriza ca soția lui i-a facut un asemenea cadou. …

- Autor: Stelian ȚURLEA O minunata lectura pentru toate doamnele și toate firile romantice. Nicholas Sparks, nascut in 1965, in Omaha, este de fapt un scriitor american care și-a dobandit celebritatea pentru acest gen de romane (Editura RAO a mai publicat, de altfel, alte romane semnate de Sparks, Cel…

- Este fericire mare in familia lui Gabi Enache! Lena, sotia lui, a dat vestea cea mare pe retelele de socializare. Dupa ce a fost dat afara de la FCSB, dar si-a gasit alta echipa, tanarul fotbalist a decis sa ii faca un cadou de zeci de mii de euro mamei fiului sau.

- Compozitorul american Randy Newman a primit, duminica, prestigiosul premiu de muzica „Grammy” pentru cintecul sau dedicat președintelui rus, Vladimir Putin. Informația este publicata pe site-ul premiului. Compoziția a ciștigat in nominalizarea „Cel mai bun aranjament, interpretare instrumentala și vocal”.…

- Rapperul american 50 Cent a devenit din intamplare milionar in Bitcoin, dupa ce a aflat ca o investitie mai veche a sa, realizata in aceasta criptomoneda in 2014 si de care uitase intre timp, valoreaza in prezent intre 7 milioane si 8,5 milioane de dolari, informeaza telegraph.co.uk. Artistul…