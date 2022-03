RoAlert! Incendiu URIAȘ lângă București! Ard caroserii auto și anvelope Un incendiu a izbucnit miercuri la un centru de colectare si reciclare de deșeuri din localitatea ilfoveana Glina, potrivit autoritaților de mediu. Flacarile s-au intins pe o suprafața de circa 1000 mp, fara a exista pericol de extindere. Un fum negru gros se observa in zona din cauza faptului ca in depozitul Remat arde caroserii de autoturisme, anvelope auto și lemne. A fost remis un mesaj pentru informarea populatiei prin sistemul RoAlert. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

