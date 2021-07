RoadkillSoda si Cosmos in Buzunar deschid concertul ALTERNOSFERA de pe 17 Septembrie de la Arenele Romane

Stiri pe aceeasi tema

- Trupele RoadkillSoda si Cosmos in Buzunar vor deschide concertul pe care grupul rock Alternosfera il va sustine la Bucuresti pe 17 septembrie, potrivit news.ro. Alternosfera va concerta la Arenele Romane, eveniment care este descris drept o productie speciala, cu proiectii dedicate si un program…

- Trupa Vama susține primul concert cu public din acest an, joi, 29 iulie, la Arene Romane din București, și celebreaza astfel revenirea la normalitate. Formația va canta live, timp de doua ore, in fața fanilor. Este primul concert live Vama susținut in fața unui public atat de numeros, aflat in fața…

- Trio-ul italian Il Volo va sustine un concert dedicat tenorilor Jose Carreras, Placido Domingo si Luciano Pavarotti, pe 8 iulie, la Arenele Romane din Bucuresti. Concertul-omagiu pe care Il Volo trebuia sa il sustina la Bucuresti in 2020 fusese amanat pentru iulie 2021, la Sala Palatului.…

- Bucovina si Dordeduh concerteaza la Arenele Romane pe 17 iulie. Conform normelor in vigoare date de Guvernul Romaniei, evenimentul este disponibil doar pentru fanii vaccinati/ Va rugam veniti cu certificatul de vaccinare printat. Primele 200 de bilete costa 59 lei si se gasesc pe www.iabilet.ro. Invitatii…

- Trupa Vama va sustine primul concert cu public din acest an pe 29 iulie, la Arenele Romane, acces fiind permis doar persoanelor vaccinate. Formatia va canta live, timp de doua ore, incepand cu ora 21,00, in fata a 2.500 de fani, conform normelor in vigoare evenimentul fiind disponibil doar…

- Concertele pe care violonistul David Garret urma sa le susțina anul acesta la București și Cluj-Napoca au fost reprogramate pentru 2022.Concertele violonistului in Romania, amanate pentru a doua oaraIn august 2020, cele doua show-uri din turneul „Unlimited Live” de la București și Cluj-Napoca au fost…

- Solistul trupei Rainbow, Ronnie Romero, este invitat la concertul aniversar Trooper25 care va avea loc pe 12 iunie, la Arenele Romane, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES. "L-am descoperit pe Ronnie in momentul in care a devenit solist Rainbow. Regret ca nu l-am auzit mai repede.…

