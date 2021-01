Fostul ministru de finante al Republicii Moldova, Natalia Gavrilita, a fost propus pentru functia de prim-ministru de catre presedintele Maia Sandu, informeaza miercuri Radio Chisinau si Agora.md



Seful statului a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca Natalia Gavrilita este o persoana in care are incredere si o "profesionista integra si responsabila'.



"I-am dat sarcina sa creeze echipa guvernamentala si sa pregateasca un program de guvernare axat pe dezvoltare economica si curatarea institutiilor statului de coruptie", a declarat Maia Sandu.



Totodata,…