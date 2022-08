Stiri pe aceeasi tema

- ULTIMUL SPECTACOL… Pentru celebra actrița Lily Popa Alexiu, a fost ultimul spectacol aici, pe scena vieții. Ceremonia funerara a avut loc la Biserica “Sfinții Trei Ierarhi” din Barlad. Anunțul morții fugeratoare a cazut ca un trasnet peste toți cei care au apreciat-o și aplaudat-o in frumoasele roluri…

- Marius Draghici, un barbat de 48 de ani nascut in Onesti, judetul Bacau, a fost prins dupa ce a fost dat in urmarire internationala, fiind acuzat de autoritatile britanice de implicare in moartea a 39 de vietnamezi. Barbatul se ascundea intr-o locuinta inchiriata in Capitala. Marius-Mihai Draghici are…

- IACA ASA…Politistii Sectiei 5 Politie Rurala Murgeni, din cadrul Politiei Orasului Murgeni, au retinut un barbat, Grigore P., in varsta de 62 de ani, din comuna Sanpetru, judetul Brasov, care locuia fara forme legale in comuna Falciu, judetul Vaslui, banuit de savarsirea infractiunilor de lovire sau…

- TEROARE… Caz incredibil in localitatea Idrici, acolo unde Vasile Aionițoaie iși terorizeaza, de multa vreme, concubina. Nu de puține ori, vecinii au sunat la 112 dar, de fiecare data, nu au fost luate masuri ferme impotriva barbatului. Și asta in condițiile in care, de mai multe ori, barbatul și-a amenințat…

- Patrizia Paglieri, 51 de ani, a fost invitata la podcastul «In Oglinda» și a vorbit despre drama cumplita prin care a trecut in mariajul cu fostul ei soț, care este și tatal fiului ei, Francesco. Vedeta a marturisit ca fostul partener a amenințat-o ca o va ucide atunci cand a vrut sa se desparta de…

- Trei copii și un soț iubitor, rude și prieteni pentru care durerea din suflet nu se va stinge niciodata. ”Știu ca ai luptat pana in ultima clipa, numai sa nu iți lași cele trei suflețele singure, fara mama pe lumea asta”, spune una dintre rudele Andreei. Zeci de mesaje de condoleanțe au fost transmise…

- ANCHETA… In urma cu o luna, autoritațile vasluiene anunțau moartea subita a unui sugar de numai 3 luni intr-un centru maternal din municipiul Vaslui. Ancheta care a urmat a scos la iveala neregulile care au dus la moartea copilului, dar și amanunte terifiante legate de mama acestuia, o minora de numai…

- Connect-R a implinit pe 9 iunie 40 de ani și pentru ca a schimbat prefixul trebuia sa bifeze momentul printr-un super show. Invitații speciali ai serii la concertul aniversar au fost mulți și senzaționali! Artistul a plans de fericire! Loredana, Smiley, Horia Brenciu, Shift, Johny Romano au facut deliciul…