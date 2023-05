Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Popescu, avertisment dupa FCSB – Sepsi 3-1. Echipa lui Elias Charalambous continua sa spere la titlu, dupa victoria clara cu Sepsi. Miculescu, Ovidiu Popescu si Andrei Cordea au marcat golurile care mentin sperantele la titlu, in lupta nebuna cu Farul lui Hagi. Ovidiu Popescu a reusit sa marcaheze…

- Rapid s-a impus in fața rivalilor de la FCSB, duminica seara, pe Giulești, cu scorul de 1-0, și a spart astfel gheața in play-off-ul Ligii 1. FCSB a ratat prima ocazie a partidei, prin Compagno, care a reluat slab cu capul centrarea lui Olaru. Giuleștenii au marcat singurul gol al partidei in minutul…

- Elias Charalambous s-a declarat cucerit de Octavian Popescu si Florinel Coman la finalul derby-ului FCSB – Farul, scor 2-1, din etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 1. Antrenorul cu licenta PRO de la FCSB a reusit sa castige primul sau meci de pe Arena Nationala. Cipriotul adus de Gigi Becali pe banca…

- Dupa CFR Cluj - FCSB 1-1, Gigi Becali a avut cuvinte de lauda pentru Florinel Coman, care a marcat golul formației sale. Și-a criticat dur pe David Miculescu și Andrei Cordea. Patronul FCSB a spus ca este de parar ca Florinel Coman (25 de ani) se afla in cel mai bun moment al carierei sale. VIDEO Gigi…

- Mihai Stoica a avut un raspuns pentru contestatarii lui Elias Charalambous! La pauza meciului Sepsi – FCSB, 1-2, Elias Charalambous a efectuat doua schimbari, fapt amplu dezbatut in spațiul public, fiind cunoscuta implicarea patronului Gigi Becali. Dupa primele 45 de minute, Elias Charalambous i-a trimis…

- Cum arata calculele la titlu, dupa primele doua etape din play-off-ul Ligii 1. FCSB a invins-o pe Sepsi chiar la Sfantu Gheorghe, scor 2-1, si a „aprins” chiar si mai mult lupta pentru trofeul de campioana a Romaniei. Farul, CFR Cluj si FCSB sunt despartite de numai trei puncte. Toate cele trei echipe,…

- Basarab Panduru a criticat doi jucatori ai FCSB-ului, dupa victoria de la Sfantu Gheorghe, 1-2. Pentru FCSB, au marcat Andrea Compagno și Florinel Coman, in timp ce unica reușita a celor de la Sepsi a fost, de fapt, autogolul lui Risto Radunovic. Basarab Panduru considera ca Sepsi a fost echipa mai…

- Ilie Dumitrescu l-a laudat pe Gigi Becali dupa FCSB – Sepsi 1-0. „Mister” considera ca patronul roș-albaștrilor a fost inspirat cand a ordonat schimbarile pe parcursul meciului de pe Arena Naționala. Echipa antrenata de Mihai Pintilii a efectuat 3 modificari in duelul cu Sepsi. Ovidiu Popescu, David…