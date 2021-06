RISIPĂ! Zeci de mii de doze de vaccin AstraZeneca din România expiră peste 10 zile Romania avea in stocuri, la sfarșitul saptamanii trecute, circa 6 milioane de doze din toate cele patru tipuri de vaccin folosite in țara noastra, iar dintre acestea, in jur de 35.000 de doze de vaccin de la compania AstraZeneca au termen de expirare la 30 iunie, a declarat duminica, la Digi24, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița. „Noi incercam sa distribuim – ele sunt de fapt doze care se regasesc la nivelul direcțiilor de sanatate publica, in centrele regionale de depozitare și in centrele de vaccinare. Sunt doze care au fost distribuite cu mult timp in urma, insa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul saptamanii trecute, Romania avea aproximativ 6 milioane de doze de vaccin, iar dintre acestea, in jur de 35.000 de doze de vaccin AstraZeneca au termen de expirare data de 30 iunie, a declarat, duminica, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, conform digi24.ro…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.982 vaccinuri: 160 Moderna, 1.132 AstraZeneca, 299 Johnson&Johnson și 2.391 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 45 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 6.434 vaccinuri (340 Moderna); (544 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 68 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 1.763 vaccinuri. In cadrul…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 4.248 vaccinuri (409 Moderna); (635 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 154 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș, s-au administrat…

- Niciunul dintre cele 27 de state membre UE nu si-a atins, la sfarsitul lui martie, obiectivul de a vaccina 80% dintre persoanele in varsta de peste 80 de ani, insa o accelerare a livrarii vaccinurilor impotriva covid-19 ar urma sa permita Uniunii Europene sa atinga o ”imunitate colectiva” impotriva…

- Compania farmaceutica Pfizer a oprit, duminica, livrarile de vaccinuri anti-COVID in Israel, pe motiv ca țara nu a platit ultimele 2,5 milioane de doze expediate acolo, informeaza Insider.com. O tranșa de 700.000 de doze de vaccinuri Pfizer urma sa ajunga sambata in țara dar a fost oprita de companie.…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.283 de vaccinuri (300 Moderna); (241 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 76 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare s-au administrat 1.530 vaccinuri. In cadrul etapei a III-a…

- Compania Johnson&Johnson va incepe livrarea vaccinurilor anti-Covid in Europa și Romania. Uniunea Europeana a comandat 200 de milioane de doze Vaccinul Johnson&Johnson a fost aprobat de catre autoritațile de reglementare din cadrul Uniunii Europene la mijlocul lunii martie, dupa aprobarea vaccinurilor…