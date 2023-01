Rishi Sunak a primit o notificare de amenda fixa dupa ce a fost prins ca nu purta centura de siguranta. In Marea Britanie, amenda pentru nepurtarea centurii de siguranța poate ajunge pana la 500 de lire sterline.Amenda a fost data de Politia din Lancashire dupa ce premierul britanic a aparut fara centura intr-un clip pe Instagram, in timp ce isi promova unele actiuni in Lancashire.Sunak se afla pe bancheta din spate a unei masini in miscare, potrivit imaginilor.La o zi de la incident, premierul britanic și-a cerut scuze pentru actiunile sale, invocand „o scurta eroare" de judecata.Un purtator…