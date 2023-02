Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, susține ca rușii și ucrainenii negociasera un acord de pace, in martie 2022, dar țarile din Occident s-au opus și au indemnat Ucraina sa lupte in continuare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Lupte aprige au izbucnit in Soledar, estul Ucrainei, unde Rusia incearca cu disperare sa schimbe cursul razboiului, inlocuind inca o data liderii militari, in timp ce Kievul pare mai aproape de asigurarea armelor grele occidentale, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Administratia Joseph Biden a lansat un amplu efort de oprire a abilitatii Iranului de a fabrica si furniza Rusiei drone militare pe care sa le utilizeze in Ucraina, apeland la sprijinul Israelului pentru blocarea activitatilor iraniene, informeaza cotidianul The New York Times, relateaza agenția…

- Rusia a lansat multe atacuri la distanța impotriva forțelor armate ucrainene. Folosind rachetele cu raza lunga de acțiune, armata ruseasca și-a consolidat prezența la sol și a lovit puternic in infrastructura energetica a Ucrainei. Lecția pare invațata și de britanici, care iși modernizeaza marina…

- Un depozit de carburant a explodat miercuri intr-o regiune din sudul Rusiei, la circa 200 km de granita cu Ucraina, in urma unui presupus atac cu drona, fara a face victime, au anuntat autoritatile locale, transmite AFP, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat luni o rezolutie neobligatorie in favoarea crearii unui mecanism de despagubire pentru distrugerile, de natura umana si materiala, cauzate de invazia Rusiei in Ucraina, informeaza AFP și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a declarat luni ca incetarea razboiului din Ucraina este cea mai buna modalitate de a aborda problemele economiei globale, fiind un mesaj aparent adresat Rusiei inainte de summitul G20 din Indonezia, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Rusia a tratat intotdeauna Ucraina și poporul acesteia cu respect și caldura, așa o face și acum, in ciuda actualei „confruntari tragice”, a declarat vineri președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, potrivit Rosbalt, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…