Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Rusiei in Irlanda ar putea ramane fara combustibil pentru incalzire și apa calda. Diplomații se plang de faptul ca numeroase companii petroliere irlandeze au refuzat sa le livreze provizii, scrie Irish Mirror.

- Roman Abramovici nu traverseaza deloc o perioada buna! Oligarhul rus a ajuns la mana prietenilor. Ramas, fara bani, acesta se roaga de toți apropiații sa-l imprumute pentru a putea sa iși plateasca angajații. Iata ce s-a intamplat, de fapt!

- Lucrarile de asfaltare a trotuarelor pe str. Maria Dragan, perimetrul str. Vadul lui Voda – str. Ciocana, au inceput. Anterior, aici au fost executate lucrari de amenajare in prundiș și montate bordurile. Autoritațile au anunțat ca incepind cu saptamina viitoare va fi inițiata asfaltarea trotuarelor…

- Potrivit datelor furnizate de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș, in intervalul 18.03.2022 – 24.03.2022 au fost desfașurate acțiuni de control specifice, prin cele doua compartimente de specialitate, respectiv relații de munca și securitate și sanatate in munca. In total au fost controlați…

- Consorțiul care se ocupa de insolvența Colterm i-a trimis primarului Dominic Fritz o notificare prin care municipalitatea este inștiințata ca are de platit facturi restante de aproximativ 2,3 milioane de lei care, neachitate, duc la penalitați, iar Colterm risca sa ramana fara gaz. Totul a pornit dupa…

- Doua persoane au fost scoase de pompieri de sub darimaturile unei case de locuit, dupa ce o explozie s-a produs intr-o locuința de pe strada Mircea cel Batrin nr.35 din municipiul Cahul. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat in dimineața zilei de 21 martie la ora 3:55. La fața locului au fost indreptate…

- Sanctiunile pe care Romania le aplica firmelor cu actionariat rusesc, prin controalele comisarilor ANPC si chiar prin rezilierea unor contracte, vor fi resimtite inclusiv de romanii care lucreaza pentru aceste firme, „victime intr-un razboi care nu este al lor”, a declarat analistul economic Adrian…

- Spitalul Clinic Județean Cluj are cea mai mai scumpa parcare din Romania pentru pacienți. Pentru angajați este gratuita.”Cea mai scumpa parcare din Romania este in curtea Spitalului Clinic Județean de Urgența Cluj-Napoca: pentru 3 ore am platit 220 Lei. Recunosc ca n-am citit ce scrie pe tichetul de…