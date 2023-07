Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Portugalia ca, pentru perioada 31 iulie – 4 august 2023, autoritatile locale au anuntat existenta unui risc major de producere a incendiilor de vegetatie pentru urmatoarele regiuni…

- Sute de pompieri, ajutați de localnici, incearca sa stinga flacarile care au cuprins un parc natural din apropierea popularei destinații de vacanța Cascais, in Portugalia. Vantul puternic complica intervenția pompierilor, potrivit Reuters.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa calatoreasca in Portugalia ca autoritatile locale reintroduc controalele aleatorii la frontiera, in perioada 22 iulie - 7 august 2023, pe durata activitatilor prilejuite de Ziua Mondiala a Tineretului.

- AJUTOR… Un vasluian diagnosticat cu leucemie acuta mieloblastica are nevoie urgenta de sange, in special de trombocite. Acesta se afla internat la Institutul Regional de Oncologie Iasi, insa se poate dona la orice centru de transfuzii sanguine, facandu-se mentiunea numelui sau: Claudiu Cretu. In judetul…

- „Asteptam explicatii de la Ungaria si, prin urmare, l-am convocat in aceasta dupa-amiaza pe ambasador pentru o discutie urgenta.Ca tara vecina, aceasta decizie a Ungariei are repercusiuni directe asupra securitatii noastre”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe intr-o declaratie pentru AFP, potrivit…