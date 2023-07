Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ar putea incepe atacarea navelor civile de pe Marea Neagra care se indreapta spre porturi ucrainene, avertizeaza Guvernul britanic, iar premierul Rishi Sunak a catalogat drept "inacceptabile" tentativele Moscovei de blocare a tranzitului cerealelor ucrainene, noteaza Mediafax."Marea Britanie…

- Rusia intentioneaza sa provoace o criza alimentara la nivel mondial prin faptul ca nu a reinnoit acordul privind exportul de cereale din Ucraina prin Marea Neagra, a afirmat, joi, ministrul Afacerilor Externe, inainte de Consiliul Afaceri Externe, care are loc la Bruxelles.

- Vorbind inainte de reuniunea ministrilor de externe din Uniunea Europeana care are loc la Bruxelles, Annalena Baerbock a acuzat Rusia de santaj si de incercarea de a folosi cerealele ca arma in detrimentul celor mai saraci oameni din lume. “Sute de mii de oameni, ca sa nu spunem milioane, au nevoie…

- Statele Unite si aliatii din cadrul NATO genereaza riscuri privind un conflict militar direct cu Rusia, a avertizat, vineri, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in contextul in care partenerii occidentali au anuntat mentinerea asistentei pentru Ucraina, noteaza Mediafax."Ministrul de Externe…

- Rusia a amenintat ca va renunta la acordul privind cerealele din Marea Neagra, deoarece nu au fost indeplinite mai multe cereri de expediere a propriilor cereale si ingrasaminte in strainatate. Ultima nava care efectueaza un transport in cadrul acordului pentru Marea Neagra este incarcata in prezent…

- Rusia a dus aproximativ 700.000 de copii din zonele de conflict din Ucraina pe teritoriul rusesc, a declarat, duminica seara, Grigori Karasin, seful comitetului international din cadrul Consiliului Federatiei, camera superioara a parlamentului rus, relateaza Reuters. „In ultimii ani, 700.000 de copii…

- Statele Unite si Marea Britanie au cerut in comun, marti, prelungirea acordului privind exportul de cereale ucrainene prin Marea Neagra, denuntand faptul ca Rusia continua sa foloseasca alimentele ca arma, transmite AFP.

- Parlamentul European a decis marți, 9 mai, sa abordeze de urgența propunerea de regulament pentru creșterea producției europene de muniție și rachete in sprijinul Ucrainei și pentru refacerea stocurilor statelor membre. Deputații au votat cpentu declanșarea procedurii de urgența pentru a da curs rapid…