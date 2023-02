Stiri pe aceeasi tema

- Ninsorile abundente din ultimele zile au creat un risc major de avalanșe. Salvamontiștii ar vrea ca turiștii sa primeasca mesaje RoAlert in cazul in care sunt in pericol, dar șeful DSU spune ca sistemul nu permite.

- Risc major de avalanșe in Bucegi și Fagaraș, pe crestele munților. Ninsorile abundente din ultimele zile au adus multa zapada pe piscuri, iar salvamontiștii ii avertizeaza pe turiști sa nu se aventureze la altitudini mai mari de 1800 de metri. Traseele montane de la altitudini mai joase sunt cele mai…

- Lucian Bode a vorbit luni despre avalansa din Fagaras, de la cabana Capra. Ministrul de Interne a spus ca „salvatorii nu poarta chitantier, sa amendeze pe cineva”. „Salvatorii au avut misiunea sa ii salveze si i-au salvat, si ma bucur ca niciun cetatean din cei 158 nu a avut de suferit”. Bode a facut…

- O avalansa de mari dimensiuni a lovit seara trecuta cabana Capra din muntii Fagaras si parcarea din fata cabanei.Potrivit unei postari pe pagina de Facebook Avalanse in Carpati, nu sunt victime dar sunt pagube materiale atat la cabana precum si mai multe masini avariate."Avalansa a curs pe valcelul…

- Atenție! In Bucegi și Fagaraș, riscul de avalanșa este de grad 4, potrivit buletinului nivometeorologic, riscul de avalanșa este mare la munte, avertizarea fiind valabila pana duminica, 5 februarie, ora 20.00. Salvamontiștii avertizeaza ca zapada este instabila la altitudini mai mari de 1.800 de metri.…

- Potrivit buletinului nivometeorologic, riscul de avalanșa este mare la munte, avertizarea fiind valabila pana duminica, 5 februarie, ora 20.00.Salvamontiștii avertizeaza ca zapada este instabila la altitudini mai mari de 1.800 de metri. Turiștii sunt sfatuiți sa ramana acasa sau sa aleaga doar partiile…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat de producere de avalanse in Carpatii Meridionali, la altitudinea de peste 1.800 de metri in muntii Bucegi si Fagaras, la statia de la Varful Omu inregistrandu-se cel mai mare strat de zapada, de 136 de centimetri.

- Salvamontistii avertizeaza ca in toate masivele din Carpatii Meridionali, la altitudini de peste 1800 de metri, este risc insemnat de avalanse, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…