- Un studiu realizat de cercetatorii din Marea Britanie releva ca simptome din primele zile ale infecției cu COVID, precum pierderea mirosului, dureri in piept, tuse persistenta, dureri abdominale și vezicule la picioare difera intre grupele de varsta, dar și intre barbați și femei, potrivit G4media .…

- Osteoartrita este o boala degenerativa a articulațiilor care afecteaza frecvent diferite zone precum genunchiul, soldul, umarul, coloana vertebrala mai ales lombara (spatele) și cervicala (gatul), deseori afectand atat populația in varsta, cat și pe cei tineri. Cand o persoana sufera de dureri artroze…

- O durere de cap, în gât sau curgerea nasului sunt acum printre cele mai comune simptome ale COVID-19 în Marea Britanie, țara în care varianta indiana Delta a coronavirusului a devenit dominanta, relateaza BBC.Prof Tim Spector, care desfașoara un studiu de evaluare continua…

- Dr. Sandra Alexiu, presedintele Asociatiei medicilor de familie Bucuresti-Ilfov, Voichita Lazureanu, medic primar de boli infectioase, si directorul medical al Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala Adrian Marinescu au explicat pentru News.ro modul in care trebuie facuta vaccinarea…

- Pacientii cu COVD-19 care dezvolta simptome neurologice prezinta un risc de sase ori mai mare de deces, potrivit unui studiu international publicat recent de revista medicala JAMA Network Open, relateaza EFE, preluata de Agerpres. Rezultatele, inca provizorii, au fost obtinute pe baza a 3.744 de adulti…

- Copiii din Brazilia mor intr-un numar mult mai mare din cauza virusului Covid-19 decat in alte țari. In statul sud american au fost inregistrate peste 800 de decese in randul copiilor cu varsta de sub șase ani, scrie Insider.Din cele 434.

- Frisoanele, durerile de cap și durerile musculare au fost printre cele mai raportate efecte secundare ale combinarii vaccinului anti-COVID-19 produs de AstraZeneca cu cel produs de Pfizer.Adulții sunt mai predispuși sa raporteze efecte secundare ușoare și moderate dupa ce le-a fost administrata o doza…

- Un studiu international publicat marti de revista medicala JAMA Network Open releva faptul ca pacientii cu COVD-19 care dezvolta simptome neurologice prezinta un risc de sase ori mai mare de deces, relateaza EFE, citata de Agerpres.Principala concluzie a studiului este ca 82% dintre pacientii spitalizati…