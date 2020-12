Risc de inundație pe răul Teleajen din județul Prahova Digul de gabioane de pe raul Teleajen a fost afectat din cauza ploilor abundente, astfel ca terasamentul fostului depozit de deseuri al Ploiestiului este in pericol, a informat, sambata seara, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, Raluca Vasiloae. Potrivit acesteia, digul de gabioane a fost afectat pe o lungime de peste 30 de metri liniari, punand in pericol terasamentul fostului depozit de deseuri municipale aflat la iesire din Ploiesti, cu acces rutier din DN 1A. In acest context, la nivelul judetului a fost activata grupa operativa si au fost dispuse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

