Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia a incheiat testele cu o victorie in deplasare la divizionara C timiseana Pobeda Star Bisnov. Timisorenii s-au impus cu 3-1 dupa o prima repriza echilibrata si incheiata la egalitate (1-1) la Dudestii Vechi. Ros-galbenii au o prima deplasare foarte dificila in campionat sambata viitoare, la…

- Ripensia Timisoara a disputat azi al doilea test dupa startul stagiului centralizat de la Hateg. Daca in urma cu doua zile ros-galbenii au fost invinsi de Corvinul, la Hunedoara, astazi banatenii s-au impus la scor in fata celor de la CSM Deva, scor 5-0. Jocul s-a desfasurat pe terenul secundar al devenilor.…

- Ieri, 6 iulie, Comisia de Disciplina a FR Fotbal a judecat contestația depusa de Victoria Gugești impotriva adversarei din barajul pentru promovarea in Liga a III-a, Voința Limpeziș. Oficialii Victoriei au contestat inainte de inceperea returului de la Gugești dreptul de joc pentru cinci fotbaliști…

- In acest week-end, sunt programate partidele etapei a saptea in Liga Nationala de Rugby. Reprezentanta judetului nostru in competitie, CS Navodari, va juca, sambata, 4 iunie, de la ora 11.00, in deplasare, cu CSM Galati, in ceea ce se anunta a fi cel mai echilibrat duel al rundei. Inaintea fluierului…

- Cele doua formații care au obținut la sfarșitul sezonului recent incheiat promovarea directa in Liga I au in componența cate un fotbalist sucevean. La Petrolul evolueaza mijlocașul ofensiv Cosmin Tucaliuc, in varsta de 21 de ani, care a fost transferat la inceputul campionatului de la Gloria Buzau,…

- Fetele de la Gloria Buzau au reușit un nou succes in Liga Naționala de handbal feminin, 27-24(12-12), cu HC Zalau, in etapa a 24-a. Partida s-a disputat sambata, 14 mai 2022, in Sala Sporturilor 'Romeo Iamandi', iar gazdele erau obligate sa caștige toate cele trei puncte in tentativa de a se menține…

- Gloria Buzau a caștigat meciul disputat ieri, in deplasare la Mioveni, in cadrul campionatului Ligii Florilor la handbal feminin. Echipa antrnata de Adrian Chiruț a invins-o pe CS Dacia Mioveni, cu 23 la 19, dupa ce handbalsitele de la Buzau au condus cu 11 la 10, la pauza. Dupa victoria de ieri, Gloria…

- Antepenultima etapa a campionatului a adus o victorie muncita, dar si dramatica pentru SCM Politehnica. Handbalistii banateni au invins Vasluiul in ultimul minut, 30-29. Timișorenii au condus la patru goluri diferența la jumatatea meciului, 20-16, dupa p prima parte pe care au dominat-o. In partea secunda,…