- Bucovina Radauti a reusit cea mai concludenta victorie de la startul pregatirilor de vara, dupa ce s-a impus in fata divizionarei a patra Juniorul Suceava, cu scorul de 7-0, intr-un meci amical desfasurat pe stadionul “1 Mai” din Itcani. Formatia antrenata de Daniel Balan si Dorin Goian si-a asigurat…

- Formatia FC Viitorul a remizat, joi, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa Vitesse Arnhem, in prima mansa a turului doi preliminar al Ligii Europa, meci la care a condus cu 2-0 si a ramas in inferioritate numerica spre final.Ultimele zece minute ale partidei de la Ovidiu s-au disputat pe o…

- Francezul Benjamin Pavard (22 de ani) ar fi semnat un precontract cu formația campioana a Germaniei, Bayern Munchen. Conform presei din Germania, fundașul celor de la Sttutgart s-ar fi ințeles cu formația pregatita din acest sezon de Niko Kovaci. Pavard ar urma sa vina din 2019 in schimbul sumei de…

- Formația pregatita de Ionel Ganea nu a cedat in fața elevilor pregatiți de Alexandru Pelici. ACS Poli a facut 0-0 cu revelația sezonului trecut, FC Hermannstadt, intr-un joc disputat la trei zile de la sosirea in cantonamentul montan de la Poiana Brașov. Sibiul, nou promovat in Liga I, i-a primit pe…

- Zimbru Chișinau a terminat la egalitate partida cu Speranța Nisporeni din cadrul etapei a 11-a a Diviziei Naționale, scor 1-1. Formația de pe strada Butucului se afla pe locul șapte in clasament.

- Echipa Washington Capitals s-a calificat pentru a doua oara in istoria sa in finala Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL), urmand sa lupte pentru prestigiosul trofeul Cupa Stanley cu formatia Vegas Golden Knights. Capitals a acces finala dupa ce trecut cu 4 victorii la 3 de formatia…

- Fiind intrebata cum ar arata Chisinaul in cazul in care Ion Ceban ar obtine victoria pentru functia de primar al Capitalei, presedinta Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a mentionat ca ii este greu sa-si imagineze o astfel de situatie, pentru ca socialistul ar fi „un personaj isteric”…

- CSM Politehnica Iasi disputa maine ultimul meci oficial al sezonului 2017-2018. Formatia ieseana primeste vizita formatiei CSU Craiova, partida avand miza doar pentru oaspeti. Iasul nu are nicio sansa de a urca de pe locul VI in timp ce oltenii se afla in cursa pentru locul III. In ciuda acestui fapt,…